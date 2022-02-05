Российские фристайлисты Новицкий и Андреев вышли в финал Олимпиады в могуле

Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев вышли в финал Олимпиады в могуле.

Для выхода в финал нужно было попасть в десятку лучших во второй квалификации. Новицкий занял шестое место, Андреев стал девятым.

Финал в могуле пройдет сегодня, 5 февраля. Начало запланировано на 14.30 (мск).

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Могул

Квалификация 2

1. Феликс Элофссон (Швеция) — 78.87

2. Броуди Саммерс (Австралия) — 77.93

3. Ник Пейдж (США) — 77.36

4. Купер Вудс (Австралия) — 76.74

5. Икума Хорисима (Япония) — 76.19

6. Никита Новицкий (Россия) — 75.65

7. Дмитрий Рейхерд (Казахстан) — 75.43

8. Саша Теохарис (Франция) — 75.41

9. Никита Андреев (Россия) — 74.62

10. Марко Таде (Швейцария) — 74.48