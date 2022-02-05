Российские фристайлисты Новицкий и Андреев вышли в финал Олимпиады в могуле
Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев вышли в финал Олимпиады в могуле.
Для выхода в финал нужно было попасть в десятку лучших во второй квалификации. Новицкий занял шестое место, Андреев стал девятым.
Финал в могуле пройдет сегодня, 5 февраля. Начало запланировано на 14.30 (мск).
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Могул
Квалификация 2
1. Феликс Элофссон (Швеция) — 78.87
2. Броуди Саммерс (Австралия) — 77.93
3. Ник Пейдж (США) — 77.36
4. Купер Вудс (Австралия) — 76.74
5. Икума Хорисима (Япония) — 76.19
6. Никита Новицкий (Россия) — 75.65
7. Дмитрий Рейхерд (Казахстан) — 75.43
8. Саша Теохарис (Франция) — 75.41
9. Никита Андреев (Россия) — 74.62
10. Марко Таде (Швейцария) — 74.48
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