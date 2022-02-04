Британский фристайлист раскритиковал Китай из-за нарушений прав человека

Британский фристайлист Гас Кенуорти заявил, что Китай «не очень подходит для проведения Олимпийских игр из-за нарушений прав человека».

По мнению 30-летнего спортсмена, МОК «не должен предоставлять право на проведение Игр таким проблемным странам». Основные претензии Кенуорти к организаторам ОИ-2022 связаны с якобы имеющим место преследованиям этнического и религиозного меньшинства уйгуров в провинции Синьцзян.

«Я думаю, что МОК должен выступить против этих злодеяний и бороться против ужасающих проблем уйгуров, — отметил Гас в интервью BBC. — Если бы такие страны, как Китай, не имели возможности проводить Олимпиады, они могли бы задуматься о необходимости перемен. Олимпийские игры очень важны для Китая. И я верю, что, занимая по-настоящему жесткую позицию, МОК мог бы сделать сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но, похоже, для МОК важнее деньги».

Кенуорти выступал за сборную США на играх 2014 и 2018 годов, на этот раз будет представлять Великобританию. Восемь лет назад в Сочи он стал серебряным призером в слоупстайле. Гас является открытым геем и борцом за права сексуальных меньшинств. Кроме того, он прославился акциями с «усыновлением» бродячих собак в России и «спасением» щенка с корейской мясной собачьей фермы.