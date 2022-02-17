«Сволочи! Но есть правила...» Тарасова объяснила, почему Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях

Тарасова объяснила, почему Валиева не примет участие в показательных выступлениях

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему Камила Валиева не примет участие в показательных выступлениях.

«А какая она в произвольной? Пятая? Они имеют на это право. У нас есть свои правила. И не надо их нарушать. Они сволочи и твари! Я это говорю уверенно. Но то, что не позвали Камилу на показательные... Это сделано правильно», — сказала Тарасова «СЭ».

В показательных выступлениях выступят шесть фигуристок: Анна Шербакова (Россия), Александра Трусова (Россия), Каори Сакамото (Япония), Ю Ен (шестая, Южная Корея), Алиса Лью (седьмая, США) и Луна Хендрикс (восьмая, Бельгия).

Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх 2022 года, Трусова стала второй, Сакамото — третьей.

Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной заняла пятое место, а по сумме двух прокатов стала четвертой.