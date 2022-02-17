Матыцин считает самым главным в ситуации с Валиевой на Олимпиаде установление истины в ближайшее время

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что приоритетной задачей в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине является установление истины в ближайшее время.

«Очень важно, что в итоге ей восстановлено право участвовать в олимпийском турнире, никакой связи тех результатов тестирования, которые были непосредственно перед Олимпиадой, с выступлением на Играх нет, ее пробы, взятые там, были отрицательными, и в том состоянии, в котором она выступала в короткой программе, видно было волнение, эмоциональная усталость. Но она сумела их преодолеть и показывает, что она лучшая.



Мы считаем, как и всегда это заявляли, что она невиновна. И Минспорт, и юристы, и ОКР делают все необходимое, чтобы этот эмоциональный фон не сказался на ее выступлении, самое главное, чтобы истина в ближайшее время была установлена», — сказал в эфире канала «Россия 24» Матыцин.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения по итогам соревнований перенесена из-за того, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило на 15-летнюю Валиеву временное отстранение, которое спортсменка успешно оспорила. 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА и допустил фигуристку до участия в личных соревнованиях на Играх в Китае.