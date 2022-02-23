Загитова заявила, что у нее осталось много эмоций после Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова отметила, что ей грустно прощаться с Олимпиадой в Пекине. По ее словам, она получила много незабываемых эмоций.

«Как же грустно, что все хорошее так быстро заканчивается... Олимпиада прошла, а меня до сих пор переполняют эмоции, — написала Загитова. — Каждый новый день приносил еще больше впечатлений!

Пересматривая фотографии с соревнований наших спортсменов, меня посетила отличная мысль — а не поболтать ли нам с вами? Поделимся друг с другом всем самым интересным в прямых эфирах. Первую трансляцию проведём уже завтра в 19.00 в TikTok.

А для того чтобы наше общение получилось более насыщенным, напишите мне в комментариях, какие вопросы и темы вы бы хотели обсудить".

Напомним, на Играх в Пекине сборная России заняла девятое место в медальном зачете (12 серебряных и 14 бронзовых медалей).