Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва подвела итоги Игр в Пекине.

«Олимпийские игры-2022 подошли к концу, — написала Боброва в Instagram. — Такие неоднозначные, разрывающие эмоционально... С одной стороны, слезы печали и злости. С другой стороны, слезы счастья и радости за наши победы и медали. Бессонные ночи, нервы на пределе. Безостановочно. Больше двух недель... Я рада, что они состоялись, какими бы они в итоге ни были... Но слава богу, что они закончились, мы их не забудем никогда.

В заключение хочу поздравить тех, кто смог достичь своих целей и своих личных побед! Для кого-то эти игры были последними, для кого только началом большого пути. Но и от всей души хочу пожелать сил, терпения и вдохновения всем тем, кто испытал разочарование, потери и скорбящее чувство опустошения от этих Игр... Из любого минуса всегда нужно стараться найти положительные моменты, которые в итоге превратят его в огромный плюс! Желаю вам отыскать этот ключик, который сделает вас еще сильнее, еще мотивированнее и еще непобедимее».

Сборная России завоевала 32 медали на Играх в Пекине (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых), став второй по количеству наград и девятой в медальном зачете.