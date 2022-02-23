Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, поделилась впечатлениями после Олимпиады в Пекине.

«Олимпиада закончилась, а значит, пришло время выкладывать фотки, — написала Мишина в Instagram.

— Олимпиада для меня всегда была чем-то очень далеким и недосягаемым. Мне было интересно, как проходят эти соревнования, какие чувства испытывают спортсмены. И вот, мы на Олимпиаде! Осознание того, что мы в команде ROC пришло, когда получили олимпийскую форму. Как же не терпелось тогда оказаться в Китае!

Самое сложное для спортсменов это ожидание: ждать, когда пройдет подготовительный сбор, ждать результатов тестов в номере, день соревнований, выход на лед, оценки... Мне сложно передать словами, как мы были рады, когда узнали, что будем представлять ОКР в командном турнире. Даже сейчас мурашки бегут.

Олимпиада — это история про поддержку. Наша команда поддерживала друг друга в любой ситуации, болела и кричала изо всех сил! Мы также чувствовали поддержку наших болельщиков. Вы вставали в 4 утра, чтобы поболеть за нас. И мы не могли вас подвести!»

Мишина и Галлямов заняли первое место в командном турнире. Также они завоевали бронзу в соревновании пар. Золото выиграл дуэт из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Вторыми стали еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов.