Винер-Усманова назвала Валиеву величайшей за всю историю после короткой программы

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отметила, что российские фигуристки справились с давлением в короткой программе, несмотря на огромное давление.

«Валиева войдет в историю, как самая молодая, самая красивая и самая талантливая фигуристка этой планеты, величайшая. Она гениальная и уникальная спортсменка, после такого стресса смогла всем доказать, что она лучшая. Мои поздравления, Аня Щербакова прекрасная. Тоже превосходно выступила. На них было огромное давление из-за этой ситуации, но они смогли всем показать свой высокий уровень, браво», — сказала Винер «РБ Спорт».

Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Несмотря на ошибку при приземлении после тройного акселя, она получила за свой прокат оценку в 82,16 балла.

Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20 балла), третьей — японка Каори Сакамото (79,84). Еще одна россиянка Александра Трусова пока на четвертом месте, она набрала 74,60 балла.

Соревнования в произвольной программе пройдут в четверг, 17 февраля.