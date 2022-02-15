Рудковская одним словом оценила выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде

Рудковская высказалась о выступлении российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о выступлении российский фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Гордость! Гордость за всех девочек! Это три фаворитки, и у каждой есть шанс», — сказала Рудковская «СЭ».

Российские фигуристки занимают два первых места после короткой программы на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). 15-летняя Валиева лидирует, получив за свой прокат 82,16 балла. Вторая — Анна Щербакова (80,20), третья — Каори Сакамото (Япония) — 79,84 балла. На четвертой строчке располагается Александра Трусова (74,60).