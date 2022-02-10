Кондратюк с ошибками исполнил произвольную программу на Олимпиаде в Пекине

Чемпион Европы Марк Кондратюк исполнил произвольную программу на Олимпиаде в Пекине.

Он прыгнул четверной тулуп, ошибся на тройном акселе, допустил бабочку на тройном акселе, который должен был быть в каскаде с тройным тулупом, затем сделал тройной риттбергер, каскад четверной сальхов+двойной тулуп, четверной сальхов через ойлер и падение со второго прыжка, и каскад тройной лутц+двойной тулуп.

Он набрал 162,71 балла за свой прокат. По сумме выступлений Марк получил 248,82 балла.