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Сегодня, 06:05

Кондратюк с ошибками исполнил произвольную программу на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Чемпион Европы Марк Кондратюк исполнил произвольную программу на Олимпиаде в Пекине.

Он прыгнул четверной тулуп, ошибся на тройном акселе, допустил бабочку на тройном акселе, который должен был быть в каскаде с тройным тулупом, затем сделал тройной риттбергер, каскад четверной сальхов+двойной тулуп, четверной сальхов через ойлер и падение со второго прыжка, и каскад тройной лутц+двойной тулуп.

Он набрал 162,71 балла за свой прокат. По сумме выступлений Марк получил 248,82 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
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