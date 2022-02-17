ОКР обратился в ISU: результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде не могут быть пересмотрены

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с официальным заявлением о ситуации с командным турниром по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки.

Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр. Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется", — приводит официальный сайт ОКР слова Позднякова.

7 февраля сборная России, в составе которой выступили Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Позднее стало известно, что допинг-тест Валиевой, который спортсменка сдала в конце декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

Из-за рассмотрения дела Валиевой было перенесено награждение по итогам командного турнира по фигурному катанию. 14 февраля 15-летняя спортсменка по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Апелляции, которые подали МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о снятии временной дисквалификации, CAS не удовлетворил.