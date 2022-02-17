Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:43

ОКР обратился в ISU: результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде не могут быть пересмотрены

Иван Торопцев
Корреспондент
Российские фигуристы — победители командного турнира.
Фото AFP

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с официальным заявлением о ситуации с командным турниром по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки.

Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр. Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется", — приводит официальный сайт ОКР слова Позднякова.

7 февраля сборная России, в составе которой выступили Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Позднее стало известно, что допинг-тест Валиевой, который спортсменка сдала в конце декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

Из-за рассмотрения дела Валиевой было перенесено награждение по итогам командного турнира по фигурному катанию. 14 февраля 15-летняя спортсменка по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Апелляции, которые подали МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о снятии временной дисквалификации, CAS не удовлетворил.

Источник: https://olympic.ru/news/from_person/stanislav-pozdnyakov-okr-schitaet-chto-rezultaty-komandnogo-turnira-po-figurnomu-kataniyu-peresmotru-ne-podlezhat/
Фигурное катание
Олимпиада
Станислав Поздняков
2
4
Читайте также
А судьи кто? Рассказываем о трех арбитрах CAS, которые поддержали Валиеву
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Тренер сборной России Федоров: «Швеция очень хорошая мобильная команда, которая любит и умеет играть с шайбой»
Вратарь сборной России Федотов: «Разберем шведов и постараемся сыграть первым номером»
Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представят произвольные программы. Онлайн-трансляция 17 февраля
Матыцин считает самым главным в ситуации с Валиевой на Олимпиаде установление истины в ближайшее время
Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные программы женщин в личном турнире
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 17 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева планирует исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх

В ОКР не согласны с тем, что результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости