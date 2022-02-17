Валиева планирует исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх

Стал известен планируемый контент российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Об этом стало известно из заявочного листа, опубликованного на официальном сайте турнира.

Россиянка собирается исполнить четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом.

Полностью заявленный прыжковый контент выглядит так: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, тройной риттбергер, четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом, тройной флип+тройной тулуп и тройной лутц.

Валиева лидирует после короткой программы. Она набрала 82,16 балла.

Произвольные программы девушки представят сегодня, 17 февраля. Начало — в 13:00 по московскому времени.

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