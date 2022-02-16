В МОК рассказали о рейтингах после дела Валиевой: «Они будут большими, как обычно»

В МОК рассказали о рейтингах после дела Валиевой во время Олимпиады

Управляющий директор МОК по телевидению и маркетингу Тимо Ламме во время пресс-конференции отметил, что ситуация с российской фигуристкой Камилой Валиевой во время Олимпиады-2022 в Пекине не повлияет на рейтинги турнира.

«Надеюсь, люди будут сосредоточены на спортивной части. Через несколько дней мы узнаем рейтинги после дела Валиевой. Думаю, они будут большими, как обычно», — сказал Ламме.

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.