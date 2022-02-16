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Сегодня, 07:22

В МОК не планируют заставлять спортсменов посещать пресс-конференции после отказа Валиевой

Сергей Федоров
Корреспондент

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопросы журналистов о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Мы приветствуем появление всех спортсменов на пресс-конференциях, но мы не можем их заставить. Я не думаю, что Валиева будет участвовать в пресс-конференции после произвольной программы, если не завоюет медаль.

Получил ли МОК разъяснения от РУСАДА по отмене временного отстранения? Если честно, я не знаю, какие документы мы получаем или нет. Это все, что могу ответить", — сказал Адамс.

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. Второе место занимает Анна Щербакова (80,20), Александра Трусова (74,60) идет на четвертой позиции.

После короткой программы Алиева не посетила пресс-конференцию, команда российской фигуристки сослалась на плохое состояние спортсменки.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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