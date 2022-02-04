«Сначала не понял». Кацалапову поставили Тарасову партнершей по пресс-конференции

Российский фигурист Никита Кацалапов должен был участвовать в пресс-конференции по итогам дня на олимпийском командном турнире вместе с Евгенией Тарасовой, сообщает корреспондент «СЭ».

Вместе с табличкой «Никита Кацалапов» стояла табличка «Евгения Тарасова». Как рассказал Никита корреспонденту «СЭ», «сначала он сам не понял, что произошло, думал привести Вику». Потом фигурист добавил, что Тарасова является сокапитаном сборной ОКР.

У других сборных сокапитаны представлены одной парой — как в сборной США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, катающиеся в танцах.

По итогам первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 очками, на первой строчке идет команда США с 28 очками. Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.