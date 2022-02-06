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Сегодня, 08:41

Синицина и Кацалапов будут выступать с произвольным танцем в командном турнире

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Reuters

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, сообщил, что именно они будут выступать с произвольной программой в командном турнире Олимпиады.

«Мы с Викой будем катать произвольный», — сказал Кацапалов.

Напомним, Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце, уступив американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Всего у России 45 баллов в командном турнире Олимпиады в Пекине, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Завтра, 7 февраля, пройдет заключительный день командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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