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Сегодня, 05:34

Украинец Шмуратко рассказал об отношении к российским фигуристам

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Украинский фигурист Иван Шмуратко признался, что у него нет никаких отношений с российскими фигуристами.

«Вопросы не про спорт? Я не конфликтный человек. Словил много хейта, но я стараюсь изолироваться от этого.

У нас нет никаких отношений с российскими фигуристами. Мы просто выходим на один каток", — сказал Шмуратко «СЭ».

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
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