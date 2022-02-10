Украинец Шмуратко рассказал об отношении к российским фигуристам

Украинский фигурист Иван Шмуратко признался, что у него нет никаких отношений с российскими фигуристами.

«Вопросы не про спорт? Я не конфликтный человек. Словил много хейта, но я стараюсь изолироваться от этого.

У нас нет никаких отношений с российскими фигуристами. Мы просто выходим на один каток", — сказал Шмуратко «СЭ».

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