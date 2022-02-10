Мозалев не стал общаться с журналистами из-за плохого самочувствия

Российский фигурист Андрей Мозалев не стал общаться с журналистами после произвольной программы Олимпиады-2022.

18-летний россиянин отказался от общения со СМИ из-за плохого самочувствия.

Мозалев упал с четверного сальхова, затем сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад тройной аксель+двойной тулуп, упал с четверного тулупа, прыгнул тройной аксель, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов. Российский фигурист набрал 156. 28 балла (233.33 по сумме).