Костомаров: «Шансы на медали у мужчин? Мы не на том уровне, чтобы бороться за высшую награду»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на непопадание Михаила Коляды в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Вместо него на Игры поедет Евгений Семененко.

«Шансы на медали? Не буду слишком критичным, но мы знаем, что на сегодняшний день в мужском одиночном катании мы находимся не на том уровне, чтобы бороться за высшую награду. Хотя, конечно, многое будет зависеть от соперников. Коронавирус у Коляды — тут ничего не поделаешь. Естественно, ставят замену на другого мальчика», — сказал Костомаров «СЭ».

В состав мужской сборной России на Игры в Пекине также попали чемпион Европы Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.

Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля