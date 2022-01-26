Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 12:10

Костомаров: «Шансы на медали у мужчин? Мы не на том уровне, чтобы бороться за высшую награду»

Костомаров оценил шансы российских фигуристов в мужском одиночном катании на Олимпиаде
Артем Бухаев
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на непопадание Михаила Коляды в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Вместо него на Игры поедет Евгений Семененко.

«Шансы на медали? Не буду слишком критичным, но мы знаем, что на сегодняшний день в мужском одиночном катании мы находимся не на том уровне, чтобы бороться за высшую награду. Хотя, конечно, многое будет зависеть от соперников. Коронавирус у Коляды — тут ничего не поделаешь. Естественно, ставят замену на другого мальчика», — сказал Костомаров «СЭ».

В состав мужской сборной России на Игры в Пекине также попали чемпион Европы Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.

Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля

Олимпиада
Евгений Семененко
Михаил Коляда
1
Читайте также
Особняк за 1,5 миллионов долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Гербольдт назвала большой трагедией пропуск Коляды Олимпиады из-за коронавируса
Российская лыжница Степанова не исключила использования запрещенного фтора на Олимпиаде в Пекине
Четыре года назад Россия одержала оглушительную победу над МОК в CAS. Что нам дал этот триумф?
«Он же не девочка!» Леонова заявила, что Коляде нужно продолжать выступать до миланской Олимпиады
Фигуристы группы Тутберидзе отправились на предолимпийский сбор в Красноярск
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гербольдт назвала большой трагедией пропуск Коляды Олимпиады из-за коронавируса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости