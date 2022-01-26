Гербольдт назвала большой трагедией пропуск Коляды Олимпиады из-за коронавируса

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе фигуристов олимпийской сборной России.

«Трагедия, конечно, большая. Спортсмен столько лет тратит ради этого старта. Многие специально остаются на промежуток в четыре года, чтобы специально выступить на этих соревнованиях. Когда по такой причине происходит пропуск, то это трагедия. Для тренера психологически сложно, когда за одного ученика безумно расстраиваешься, а за другого радуешься. Но это тренерская доля, что, к счастью для него, именно его ученик заменяет, но при этом не поедет спортсмен, на которого он возлагал надежды. Реальность такова, что никто от этого не застрахован. Думаю, что Коляда был максимально аккуратен, в лишний раз нигде не гулял, чтобы не подхватить вирус, но он подстерегает порой там, где не ждешь», — сказала Гербольдт «СЭ».

Из-за положительного ПЦР-теста Михаил Коляда пропустит зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине (Китай). Ранее российский фигурист попал в основную заявку Федерации фигурного катания на коньках России на Олимпиаду. Коляду заменит первый запасной команды Евгений Семененко. Оба фигуриста выступают под руководством тренера Алексея Мишина.