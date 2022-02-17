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Сегодня, 19:17

Дмитрий Алиев обратился к Валиевой: «Камила — ты лучшая, все всё знают»

Российский фигурист Алиев выразил поддержку Валиевой после четвертого места на Олимпиаде
Евгений Петров
Корреспондент

Российский фигурист Дмитрий Алиев после завершения турнира в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине поздравил Анну Щербакову и Александру Трусову с медалями. Также он поддержал Камилу Валиеву, которая стала четвертой.

«Аня, Саша , Камила — самые большие труженицы, самые сильные и смелые! — написал Алиев в Instagram. — Аня , с золотом тебя, твой характер превзошtл все и всех! Саша, ты просто ракета, изменила тенденцию фигурного катания.

Камила, ты лучшая, все всё знают! Ты идол фигурного катания. Вы все молодцы и достойны самого наилучшего! Браво!»

Золото завоевала Анна Щербакова, серебро - Александра Трусова. Камила Валиева стала четвертой.

 

 

Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Дмитрий Алиев
Камила Валиева
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