Анна Семенович о ситуации с Валиевой: «К нам предвзятое отношение!»
Семенович считает, что к сборной России на Олимпиаде-2022 предвзятое отношение
Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Я бы так сказала: к нашим спортсменам реально предвзятое отношение на Олимпийских играх, и к нашей девочке Камиле Валиевой, соответственно, повышенное внимание. Девочка сильнейшая в мире, а сильнее в женском одиночном катании сейчас нет. Скорее всего, она и возьмет золото. Я считаю, что к нам предвзятое отношение! Особенно в фигурном катании», — сказала Семенович «СЭ».
Утром 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. 15-летняя фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Личный турнир одиночниц стартует 15 февраля.
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