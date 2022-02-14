Анна Семенович о ситуации с Валиевой: «К нам предвзятое отношение!»

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я бы так сказала: к нашим спортсменам реально предвзятое отношение на Олимпийских играх, и к нашей девочке Камиле Валиевой, соответственно, повышенное внимание. Девочка сильнейшая в мире, а сильнее в женском одиночном катании сейчас нет. Скорее всего, она и возьмет золото. Я считаю, что к нам предвзятое отношение! Особенно в фигурном катании», — сказала Семенович «СЭ».

Утром 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. 15-летняя фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Личный турнир одиночниц стартует 15 февраля.