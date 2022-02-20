Морозов поблагодарил тренерский штаб и болельщиков после Олимпиады в Пекине

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, подвел итоги выступления на Олимпийских играх в Пекине.

«Дорогие друзья! Да, мы с Евгенией это сделали. Прошли огромную и сложную дорогу к этим Играм, которые запомнятся нам на всю жизнь. Выложились на все сто. Спасибо всей нашей команде, которая нас направляла и поддерживала все это время: Этери Тутберидзе, Максим Траньков, Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

И, конечно же, приятно получать теплые поздравления от наших болельщиков. Вы самые лучшие», — написал Морозов в Instagram.

Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании. Победил дуэт из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Ханю.