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Сегодня, 20:51

Морозов поблагодарил тренерский штаб и болельщиков после Олимпиады в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, подвел итоги выступления на Олимпийских играх в Пекине.

«Дорогие друзья! Да, мы с Евгенией это сделали. Прошли огромную и сложную дорогу к этим Играм, которые запомнятся нам на всю жизнь. Выложились на все сто. Спасибо всей нашей команде, которая нас направляла и поддерживала все это время: Этери Тутберидзе, Максим Траньков, Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

И, конечно же, приятно получать теплые поздравления от наших болельщиков. Вы самые лучшие», — написал Морозов в Instagram.

Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании. Победил дуэт из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Ханю.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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