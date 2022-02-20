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Сегодня, 19:42

Туктамышева — об Олимпиаде: «Две недели переживаний и пристального внимания»

Туктамышева поздравила российских спортсменов с окончанием Олимпиады
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась об Олимпийских играх в Пекине.

«Две недели переживаний и пристального внимания. Даже те, кто редко следят за спортивными новостями погружаются в этот мир — объединяются, поддерживают, обсуждают, делятся, узнают новое! Чувствуется какое-то единство и всегда есть о чем поговорить.

Поздравляю всех спортсменов с окончанием Олимпиады. Вы — герои!" — написала Туктамышева в Instagram.

На Играх в Китае сборная ОКР заняла в общем зачете девятое место. В активе россиян 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Фигурное катание
Олимпиада
Елизавета Туктамышева
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