Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась об Олимпийских играх в Пекине.

«Две недели переживаний и пристального внимания. Даже те, кто редко следят за спортивными новостями погружаются в этот мир — объединяются, поддерживают, обсуждают, делятся, узнают новое! Чувствуется какое-то единство и всегда есть о чем поговорить.

Поздравляю всех спортсменов с окончанием Олимпиады. Вы — герои!" — написала Туктамышева в Instagram.

На Играх в Китае сборная ОКР заняла в общем зачете девятое место. В активе россиян 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.