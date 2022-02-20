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Сегодня, 21:50

Волосожар поздравила Тарасову и Морозова с серебряной медалью Олимпиады

Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась о выступлении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпиаде в Пекине.

«Ребята, это был очень долгий, тернистый путь. Но самые верные, самые верящие в вас люди прошли его с вами до конца. До этой невероятной точки! Вся команда тренеров — спасибо вам огромное за силы, время, эмоции и всю ту работу, результаты которой стоят сегодня на олимпийском пьедестале!

Макс Траньков — ты все знаешь. Женечка Тарасова, Володя Морозов, это правда были прокаты всей вашей жизни. То, как вы боролись, как вы выложились — потрясающе!

47 сотых от олимпийского золота... Знайте, что одна из сторон вашей серебряной медали — золотая. Обнимаю вас» - написала Волосожар в Instagram.

Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании. Они уступили только дуэту из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Ханю.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Татьяна Волосожар
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