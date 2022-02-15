Медведева пожелала удачи российским фигуристкам перед произвольной программой на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась эмоциями после выступления россиянок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Закончилась короткая программа у девочек. Руки от нервов холодные. Мы очень переживали, но девочки справились. Восстанавливаетесь завтра. Желаю вам удачи. Уверена, что у всех все получится так, как они задумали.

Мы стоим на арене, кричим и стараемся быть рядом. Надеемся, что вы чувствуете нашу поддержку», — сказала Медведева в Instagram.

Лидером после короткой программы стала Камила Валиева (82,16). Вторую строчку занимает Анна Щербакова (80,20). Александра Трусова идет на четвертой позиции (74,60).

Произвольные программы фигуристки представят 17 февраля.