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Сегодня, 19:38

Медведева пожелала удачи российским фигуристкам перед произвольной программой на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Instagram

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась эмоциями после выступления россиянок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Закончилась короткая программа у девочек. Руки от нервов холодные. Мы очень переживали, но девочки справились. Восстанавливаетесь завтра. Желаю вам удачи. Уверена, что у всех все получится так, как они задумали.

Мы стоим на арене, кричим и стараемся быть рядом. Надеемся, что вы чувствуете нашу поддержку», — сказала Медведева в Instagram.

Лидером после короткой программы стала Камила Валиева (82,16). Вторую строчку занимает Анна Щербакова (80,20). Александра Трусова идет на четвертой позиции (74,60).

Произвольные программы фигуристки представят 17 февраля.

Источник: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Евгения Медведева
Камила Валиева
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