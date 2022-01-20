Как обыграть учениц Тутберидзе? Отвечают японские и корейские фигуристки

После короткой программы на чемпионате четырех континентов царствование азиаток.

Чемпионат четырех континентов

Женщины. Короткая программа

1. Маи Михара (Япония) — 72,62

2. Ли Хэ Ин (Южная Корея) — 69,97

3. Йелим Ким (Южная Корея) — 68,93

На чемпионат четырех континентов, который в этому году международная федерация решила провести в европейском Таллине, не приехали все звезды, но все же на кое-кого посмотреть тут стоит. Например, очень сильный состав привезла сборная Южной Кореи — вместе с тренером Брайаном Орсером и одиночницей Ён Ю, которая может на Олимпиаде, исходя из последних результатов, бороться с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

Но в первый день у кореянки явно не задалось. Она сделала «бабочку» на тройном акселе, набрала 67,86 балла и в микст-зоне недвусмысленно дала понять, что сейчас не до ультра-си — сделать бы чисто свой контент. Возможно, корейцы слишком нагрузили свою звезду, заставив после национального чемпионата лететь в Европу, чтобы потом обратно ехать в Пекин (тренируется кореянка вообще в США). Заочно обогнать Щербакову (69,05) образца чемпионата Европы смогли только Михара и Ли Ин-Хэ.

Призёрки короткой программы чемпионата Четырёх континентов — кореянки Ли и Ким, в центре — японка Маи Михара, в шутку тянущаяся на носках вверх, чтобы быть не ниже остальных. pic.twitter.com/XCJ40TrBHi — Lublineс93 (@Lublinec931) January 20, 2022

Что точно стоит, так это что пресс-конференции и общение с россиянами, которое вроде как часто скучное и шаблонное, точно не в пример круче, чем с североамериканцами или азиатами — по крайней мере на пресс-конференциях. Первые с улыбками сквозь маски (а то и две) рассказывают, как благодарны оказаться в Эстонии и как они счастливы увидеть красивую страну — и не более того. Вторые, наоборот, английский почти не знают (так что не стоит костерить некоторых наших спортсменов, у россиян все еще хорошо). И поэтому от любого намека на глубокий вопрос уходят в себя.

Россиянки — поразительны

С Ён Ю, которая заняла четвертое место и тем самым избежала пресс-конференции, удалось поговорить в микст-зоне.

— Ён, что было не так с тройным акселем?

— Думаю, я поставила левую ногу слишком сильно на ребро, поэтому пропустила нужное время и вылет в прыжок. Была разочарована после этого, но старалась забыть аксель и продолжать работать. Остальные аспекты программы в целом получились, но за аксель очень обидно. Потому что все тренировки здесь были очень хорошие. Но сегодня что-то пошло не так.

— Вы известны в России как потенциальная соперница наших, которая приземляет триксель и четверные. Будете ли вы делать квады на Олимпиаде?

— Я продолжаю катать со своим тройным акселем, но четверные не такие стабильные, поэтому не вставляю их в программу на соревнованиях. Делаю все возможное, чтобы их приземлить, но это реально сложно.

— Это из-за физического роста?

— Честно, не знаю. Оставлю это без комментариев.

— Какого набора ждать в произвольной?

— Будет круто, если я сделаю идеальную произвольную послезавтра. Моя цель сейчас — сделать чистую программу.

— Здесь был чемпионат Европы на прошлой неделе. Что скажете о россиянках, занявших весь пьедестал? Как с ними соревноваться?

— Думаю, они поразительны — из-за своего умения делать так много четверных и тройных акселей. Но иногда... (Здесь Ён Ю перебила переводившая представительница федерации и что-то активно стала объяснять.) Я просто хочу быть собой, делать то, что я умею, просто показывать моему народу, моим болельщикам, чем я наслаждаюсь в фигурном катании.

— В России у многих фигуристок короткие карьеры. Вы бы хотели выступать долго?

— Я бы хотела выступать столько, сколько смогу. Исходя из своего состояния здоровья.

— Корейское женское одиночное катание известно по выступлениям Ким Ю На. Она для вас пример?

— Она — мотивация, то, почему я начала кататься в таком юном возрасте. Я очень ее люблю, мне нравится ее катание. Но как я уже сказала, в фигурном катании все разные. Каждая фигуристка имеет свой стиль, характер. Я буду стараться наилучшим образом выступать для тех, кто любит мое катание. Более красиво, страстно, эмоционально.

— Вы смотрели в детстве Олимпиаду в Сочи? Слышал, корейские фанаты считают, что Ким проиграла Аделине Сотниковой не по делу.

— Конечно, смотрела, но я не знаю, зачем мне отвечать на этот вопрос. Не хотелось бы.

— Корейская культура становится популярнее в мире. Смотрите «Игру в кальмара»?

— (Смеется.) Да, мне нравится.

— И песню Gangnam Style вы наверняка знаете. Может, программу на нее сделаете?

— Показательную — может быть. Последний раз я каталась под кей-поп-группу BTS, посмотрим, что я могу вам показать в этот раз. Может быть, будет новая программа, тоже что-то из кей-попа.

Не знал, что у сборной Южной Кореи спонсоры — КВЖД и какое-то Самбо (но не 70, кажется). pic.twitter.com/TJF8ukCYv6 — Lublineс93 (@Lublinec931) January 20, 2022

Чтобы понять, разрешать ли четверные в короткой программе, надо научиться их делать

На пресс-конференции всем трем призеркам корреспондент «СЭ» задал один вопрос: «На прошлой неделе здесь выступали Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. За счет чего вы можете бороться с русскими и согласны ли с ними, что надо разрешить четверные в короткой программе?»

Маи Михара (1-е место): — Я смотрела чемпионат Европы и была восхищена и поражена таким большим количеством четверных высокого качества, которые исполнили русские фигуристки. Это просто невероятно! Я бы хотела тоже уметь прыгать четверной. Но пока у меня не было удачных попыток тройного акселя и четверных. Так что-то, на чем я должна сконцентрироваться, чтобы конкурировать с ними, — делать идеально чисто те вещи, которые я умею. И обеспечить очень высокое качество программы, на уровне совершенства. Но повторюсь, я была действительно изумлена и снимаю шляпу перед российскими фигуристками.

Что касается четверных в короткой программе — здесь я должна подумать. Но для начала мне надо научиться прыгать и приземлять четверной. (Смеется.)

Ли Хэ Ин (2-е место): — Я думаю, русские фигуристки очень уважаю очень сильно. Думаю, четверные я хочу прыгнуть в будущем. Мне просто надо продолжать тренироваться. Много русских приземляют четверные в произвольной программе, и это моя цель.

Йелим Ким (3-е место): — Русские фигуристки не только исполняют четверные, они прекрасно делают остальные прыжковые элементы. Кроме того, у них великолепные артистические навыки, думаю, у них развито и представление себя, и прыжки. Чтобы выигрывать у россиянок и других фигуристок, я бы хотела делать не только многооборотные, четверные прыжки, но и зарабатывать хорошие компоненты своим артистизмом.

Произвольная программа у женщин на чемпионате четырех континентов состоится 22 января.