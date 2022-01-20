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20 января, 23:50

Как обыграть учениц Тутберидзе? Отвечают японские и корейские фигуристки

Японка Маи Михара лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Маи Михара.
Фото AFP
После короткой программы на чемпионате четырех континентов царствование азиаток.

Чемпионат четырех континентов
Женщины. Короткая программа
1. Маи Михара (Япония) — 72,62
2. Ли Хэ Ин (Южная Корея) — 69,97
3. Йелим Ким (Южная Корея) — 68,93

На чемпионат четырех континентов, который в этому году международная федерация решила провести в европейском Таллине, не приехали все звезды, но все же на кое-кого посмотреть тут стоит. Например, очень сильный состав привезла сборная Южной Кореи — вместе с тренером Брайаном Орсером и одиночницей Ён Ю, которая может на Олимпиаде, исходя из последних результатов, бороться с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

Но в первый день у кореянки явно не задалось. Она сделала «бабочку» на тройном акселе, набрала 67,86 балла и в микст-зоне недвусмысленно дала понять, что сейчас не до ультра-си — сделать бы чисто свой контент. Возможно, корейцы слишком нагрузили свою звезду, заставив после национального чемпионата лететь в Европу, чтобы потом обратно ехать в Пекин (тренируется кореянка вообще в США). Заочно обогнать Щербакову (69,05) образца чемпионата Европы смогли только Михара и Ли Ин-Хэ.

Что точно стоит, так это что пресс-конференции и общение с россиянами, которое вроде как часто скучное и шаблонное, точно не в пример круче, чем с североамериканцами или азиатами — по крайней мере на пресс-конференциях. Первые с улыбками сквозь маски (а то и две) рассказывают, как благодарны оказаться в Эстонии и как они счастливы увидеть красивую страну — и не более того. Вторые, наоборот, английский почти не знают (так что не стоит костерить некоторых наших спортсменов, у россиян все еще хорошо). И поэтому от любого намека на глубокий вопрос уходят в себя.

Россиянки — поразительны

С Ён Ю, которая заняла четвертое место и тем самым избежала пресс-конференции, удалось поговорить в микст-зоне.

— Ён, что было не так с тройным акселем?

— Думаю, я поставила левую ногу слишком сильно на ребро, поэтому пропустила нужное время и вылет в прыжок. Была разочарована после этого, но старалась забыть аксель и продолжать работать. Остальные аспекты программы в целом получились, но за аксель очень обидно. Потому что все тренировки здесь были очень хорошие. Но сегодня что-то пошло не так.

— Вы известны в России как потенциальная соперница наших, которая приземляет триксель и четверные. Будете ли вы делать квады на Олимпиаде?

— Я продолжаю катать со своим тройным акселем, но четверные не такие стабильные, поэтому не вставляю их в программу на соревнованиях. Делаю все возможное, чтобы их приземлить, но это реально сложно.

— Это из-за физического роста?

— Честно, не знаю. Оставлю это без комментариев.

— Какого набора ждать в произвольной?

— Будет круто, если я сделаю идеальную произвольную послезавтра. Моя цель сейчас — сделать чистую программу.

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— Здесь был чемпионат Европы на прошлой неделе. Что скажете о россиянках, занявших весь пьедестал? Как с ними соревноваться?

— Думаю, они поразительны — из-за своего умения делать так много четверных и тройных акселей. Но иногда... (Здесь Ён Ю перебила переводившая представительница федерации и что-то активно стала объяснять.) Я просто хочу быть собой, делать то, что я умею, просто показывать моему народу, моим болельщикам, чем я наслаждаюсь в фигурном катании.

— В России у многих фигуристок короткие карьеры. Вы бы хотели выступать долго?

— Я бы хотела выступать столько, сколько смогу. Исходя из своего состояния здоровья.

— Корейское женское одиночное катание известно по выступлениям Ким Ю На. Она для вас пример?

— Она — мотивация, то, почему я начала кататься в таком юном возрасте. Я очень ее люблю, мне нравится ее катание. Но как я уже сказала, в фигурном катании все разные. Каждая фигуристка имеет свой стиль, характер. Я буду стараться наилучшим образом выступать для тех, кто любит мое катание. Более красиво, страстно, эмоционально.

— Вы смотрели в детстве Олимпиаду в Сочи? Слышал, корейские фанаты считают, что Ким проиграла Аделине Сотниковой не по делу.

— Конечно, смотрела, но я не знаю, зачем мне отвечать на этот вопрос. Не хотелось бы.

— Корейская культура становится популярнее в мире. Смотрите «Игру в кальмара»?

— (Смеется.) Да, мне нравится.

— И песню Gangnam Style вы наверняка знаете. Может, программу на нее сделаете?

— Показательную — может быть. Последний раз я каталась под кей-поп-группу BTS, посмотрим, что я могу вам показать в этот раз. Может быть, будет новая программа, тоже что-то из кей-попа.

Чтобы понять, разрешать ли четверные в короткой программе, надо научиться их делать

На пресс-конференции всем трем призеркам корреспондент «СЭ» задал один вопрос: «На прошлой неделе здесь выступали Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. За счет чего вы можете бороться с русскими и согласны ли с ними, что надо разрешить четверные в короткой программе?»

Маи Михара (1-е место): — Я смотрела чемпионат Европы и была восхищена и поражена таким большим количеством четверных высокого качества, которые исполнили русские фигуристки. Это просто невероятно! Я бы хотела тоже уметь прыгать четверной. Но пока у меня не было удачных попыток тройного акселя и четверных. Так что-то, на чем я должна сконцентрироваться, чтобы конкурировать с ними, — делать идеально чисто те вещи, которые я умею. И обеспечить очень высокое качество программы, на уровне совершенства. Но повторюсь, я была действительно изумлена и снимаю шляпу перед российскими фигуристками.

Что касается четверных в короткой программе — здесь я должна подумать. Но для начала мне надо научиться прыгать и приземлять четверной. (Смеется.)

Ли Хэ Ин (2-е место): — Я думаю, русские фигуристки очень уважаю очень сильно. Думаю, четверные я хочу прыгнуть в будущем. Мне просто надо продолжать тренироваться. Много русских приземляют четверные в произвольной программе, и это моя цель.

Йелим Ким (3-е место): — Русские фигуристки не только исполняют четверные, они прекрасно делают остальные прыжковые элементы. Кроме того, у них великолепные артистические навыки, думаю, у них развито и представление себя, и прыжки. Чтобы выигрывать у россиянок и других фигуристок, я бы хотела делать не только многооборотные, четверные прыжки, но и зарабатывать хорошие компоненты своим артистизмом.

Произвольная программа у женщин на чемпионате четырех континентов состоится 22 января.

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