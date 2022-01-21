Жулин рассказал о подготовке к Олимпиаде Синициной и Кацалапова

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал «СЭ» о подготовке к Олимпиаде в Пекине.

— Как подготовка к Олимпиаде, которую начали на днях? Когда вылетаете в Пекин?

— Выполнены все рекомендации врачей, сделаны все инъекции по Никитиной спине. Сейчас все восстанавливаемся, 23-го летим в Красноярск, с 24-го начинаем планомерно готовится к Олимпийским играм в Пекине.

— У Пападакис-Сизерона было больше времени на подготовку, так как не выступали на Европе. Как будете бороться с французским дуэтом?

— На мой взгляд тренера русской пары, существует два выдающихся дуэта: Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Как уж там они накатают — вопрос к фигуристам. Любой из них мечтал бы выиграть Олимпийские игры, любой из них будет класть на это все. А нам, тренерам, остается только стоять за бортиком и получать предынфарктное состояние.

XXIV зимние Олимпийский игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).