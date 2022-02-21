«Ей нужно забыть это недоразумение». Семин поддержал Камилу Валиеву

Семин призвал Камилу Валиеву забыть о ситуации на Олимпиаде в Пекине

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Камиле нужно продолжать работать! Не надо вспоминать эту ситуацию. Главное — начать тренироваться, как она делала это раньше. Ей нужно забыть это недоразумение», — сказал Семин «СЭ».

На Олимпиаде-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля фигуристка заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка — Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.