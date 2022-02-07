Кацалапов: «Не пугают два поражения американцам. Жду прокат Камилы»

Российский фигурист Никита Кацалапов поделился впечатлениями от произвольного танца с Викторией Синициной в командном турнире Олимпиады-2022.

«Прокат шел хорошо, легко. Обидно за потерянный балл, но мы полноценно прочувствовали лед. Не пугают два поражения американцам, все в порядке. У Вики ноги затекли очень сильно, не смогла подойти. У меня тоже так было, но прошло пока шел. Золото? Жду прокат Камилы, потом уже готов принимать поздравление.

Мы с Викой настраивались, что будем готовы на команднике откатать и короткую, и произвольную. Это Олимпиада. Кататься здесь одно удовольствие. Жаль, что зрителей не хватает. С ними не потеряли бы балл!» – сказал Кацалапов.

Синицина и Кацалапов заняли второе место с 128,17 балла. Первое место у американцев Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (129,07), замкнули тройку Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (124,39).

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли российской команде 9 очков. Россия досрочно завоевала золотые медали в командном турнире, так как ближайшие соперники не смогут догнать россиян в последнем виде программы.