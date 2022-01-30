Фигуристы России и Украины будут сидеть рядом во время командного турнира Олимпиады

Российские и украинские фигуристы займут соседние боксы во время командного турнира на Олимпиаде в Пекине, сообщает корреспондент «СЭ». На основной арене для фигурного катания уже установили специальные трибуны для команд, с которых фигуристы наблюдают за прокатами партнеров и соперников.

Сборные ОКР и Украины оказались рядом. Что интересно, с другой стороны от Украины команда США.

Россия и Украина рядом на командном турнире! pic.twitter.com/5eu5udXH9a — Lublineс93 (@Lublinec931) January 30, 2022

Полный порядок выглядит так: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина, США. Порядок определен в соответствии с порядком на английском языке.

На данный момент на Олимпиаде фигуристы проводят тренировочные сессии. Первые соревнования стартуют 4 февраля ранним утром, это будут короткие программы в рамках командника.