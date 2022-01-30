Русская фигуристка объяснила переход в сборную Чехии: «Готова была на все, чтобы выступать»

Фигуристка из Екатеринбурга Елизавета Жук, представляющая на Олимпиаде в парном катании Чехию, в интервью «СЭ» и рассказала о мотивации перехода и сложностях с оформлением гражданства.

— Вы раньше многих перешли из российского спортивного гражданства, в этом году отток прямо ощутимый. Настолько все плохо, других вариантов нет?

— В России реально огромная конкуренция, много молодых классных спортсменов, но у них нет возможности пробиться, потому что есть кто-то лучше тебя. Не говорю, что это везение, просто все же прикладывают максимальные усилия. То есть вроде я работаю, стараюсь, но... У меня, например, не было партнера. Три сезона я пропустила после юниоров. Мне было сложно вернуться, и, когда появилась возможность, Нина Михайловна Мозер спросила: «Готова кататься за другую страну?» Я сказала — да я готова на все, чтобы выступать! Она рассказала про возможность попробоваться с Мартином за Чехию, кататься в Новогорске с Mozer Team.

Мы начали делать чешский паспорт в мае месяце, получилось достаточно проблематично, до последнего на нервах, я получила его 25 декабря. Было очень мало времени. Занимались этим мой партнер и мой тренер, то есть делали все самостоятельно. Прерывали тренировки из-за созвонов с министерством. Очень большая работа проделана, и я благодарна чешской федерации, моему партнеру и тренеру, что у нас есть возможность участвовать в Олимпиаде.

Партнер фигуристки Мартин Бидар: Мартин: — В Чехии с этим очень сложно. Если бы Лиза не была спортсменкой, ей бы через пять-десять лет гражданство дали.

— Есть некоторые спортсмены, которые уже 10 лет без гражданства выступают.

По правилам Олимпиад Жук было необходимо получение официального, а не спортивного гражданства, чтобы выступать за Чехию.

Полное интервью с Елизаветой Жук можно прочитать на сайте «СЭ»