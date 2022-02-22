Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала пост в Instagram, в котором высказалась о результатах российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Пока ждали выхода на сцену наших олимпийцев, не упустили возможности сфотографироваться, — написала Навка. — Какие же они все заряженные, молодые и энергичные! Невероятные. Мне так радостно, что у нас такая достойная смена, и каждое поколение не уступает предыдущему, а только набирает обороты.

Как же я рада за Никиту с Викой! Им было очень нелегко, да и сезон не из простых, но они вышли и показали нам свой шедевр на льду! Женя и Володя — какое же счастье, что вы сделали правильный шаг и вместе с Максимом Траньковым доказали, что вы достойны золота.

Настя и Саша подтвердили, что наши спортивные пары на высоте, сильны и планируют долго занимать пьедестал почета, соревнуясь между собой! Марк доказал, что есть мужики в нашем фигурном катании, на которых можно положиться всей команде.

А наши девчонки Аня, Саша и Камила такие юные, нежные и трогательные, даже не верится, что на льду это настоящие серьезные бойцы с целой гаммой разнообразных образов! А наша юная звездочка Камила, совсем дюймовочка, в жизни такая маленькая, хрупкая, такая скромная, совсем не такая как была на экранах! Пусть у всех у них все сложится самым счастливым образом!»

На Олимпиаде сборная России заняла первое место в командном турнире. В соревновании среди одиночниц победила Анна Щербакова, а Александра Трусова завоевала серебро.

В танцах на льду серебряными призерами стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а у пар серебро и бронзу завоевали Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.