Диана Дэвис показала фото с Глебом Смолкиным с тренировки в Пекине

Российская фигуристка Диана Дэвис опубликовала новый пост в Instagram.

«Второй тренировочный день и первая тренировка на основном олимпийском льду», — подписала фото Дэвис, на котором также ее партнер Глеб Смолкин и их тренер.

19-летняя Дэвис — дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 22-летний Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

Турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет с 4 по 19 февраля.