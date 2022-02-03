Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 10:36

Диана Дэвис показала фото с Глебом Смолкиным с тренировки в Пекине

Сергей Разин
корреспондент

Российская фигуристка Диана Дэвис опубликовала новый пост в Instagram.

«Второй тренировочный день и первая тренировка на основном олимпийском льду», — подписала фото Дэвис, на котором также ее партнер Глеб Смолкин и их тренер.

19-летняя Дэвис — дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 22-летний Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

Турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет с 4 по 19 февраля.

Олимпиада
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
3
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Фигурист Марк Кондратюк: из ноунейма в лидеры сборной России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Кондратюка: «Все здоровы, все тесты сданы, ждем завтрашнего дня»

Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований женщин и трансляции
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости