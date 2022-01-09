Белл, Чен и Лью вошли в состав сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Стал известен состав женской сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине, информирует издание Anything GOEs в Twitter.

В него вошли Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью. Запасными будут Линдси Торнгрен, Эмбер Гленн, Габриэла Иззо.

Белл стала чемпионкой на прошедшем в январе чемпионате США. Чен заняла второе место.

Лью после короткой программы, по итогам которой она была третьей, снялась с чемпионата из-за положительного теста на коронавирус.

Однако Лю занимала первое место в рейтинге среди всех американских фигуристок по итогам сезона. За ней было практически закреплено одно из трех мест для участия в Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

?? USA Women's Olympic Team



Mariah Bell

Karen Chen

Alysa Liu#Beijing2022 — Anything GOEs (@AnythingGOE) January 8, 2022