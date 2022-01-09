Белл, Чен и Лью вошли в состав сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
Стал известен состав женской сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине, информирует издание Anything GOEs в Twitter.
В него вошли Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью. Запасными будут Линдси Торнгрен, Эмбер Гленн, Габриэла Иззо.
Белл стала чемпионкой на прошедшем в январе чемпионате США. Чен заняла второе место.
Лью после короткой программы, по итогам которой она была третьей, снялась с чемпионата из-за положительного теста на коронавирус.
Однако Лю занимала первое место в рейтинге среди всех американских фигуристок по итогам сезона. За ней было практически закреплено одно из трех мест для участия в Олимпиаде в Пекине.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
?? USA Women's Olympic Team— Anything GOEs (@AnythingGOE) January 8, 2022
Mariah Bell
Karen Chen
Alysa Liu#Beijing2022
Newly crowned U.S. champ Mariah Bell leads @TeamUSA's women's figure skating squad heading to #Beijing2022 alongside Karen Chen and Alysa Liu.— Olympics (@Olympics) January 8, 2022
«If you have a dream, there is no limit on the time you have to achieve that dream for sure,» said Bell.https://t.co/L0t52WxS02
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