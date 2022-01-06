Россия готова помочь казахстанским фигуристам в подготовке к Олимпиаде

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что организация готова оказать помощь в подготовке казахстанских фигуристов к Олимпиаде в Пекине.

«Мы готовы помочь фигуристам из Казахстана, сделаем совместные тренировки, чтобы они нормально готовились к Олимпиаде», — цитирует ТАСС Когана.

Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введен режим ЧП (чрезвычайного положения). Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.

В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.