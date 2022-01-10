Американский фигурист Ледук станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине
08:12
Американский фигурист Тимоти Ледук, выступающий в паре с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.
Ледук и его партнерша были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, который они выиграли.
Небинарные личности не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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