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Сегодня, 16:00

Латыпов — мужик. Эта драма сделает его только сильнее

Обозреватель «СЭ» Марьянчик объяснила, почему промахи Латыпова в биатлонной эстафете сделают россиянина сильнее
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images
Поддержим Эдуарда, который на заключительной стрельбе в эстафете получил два круга штрафа и упустил верный шанс стать всей командой олимпийскими чемпионами.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Эстафета
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:19.50,2 (1 шт. круг + 7 промахов)
2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +27,4 (0+9)
3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45,3 (2+6)

Фейспалм тренера Максима Максимова, когда он во время стрельбы Эдика закрыл лицо варежкой, войдет в историю. Один из выстрелов нашего финишера ушел настолько в сторону от мишени, что вообще еле попал в установку. В этот момент Максимов, очевидно, все и понял. Латыпов уже второй раз на этой Олимпиаде на последней стрельбе упускает золото. Но если в личной гонке это просто обидно, то в эстафете, имея минутный отрыв, — настоящая трагедия.

Эдуард Латыпов (в&nbsp;центре) на&nbsp;финише эстафеты. «Слезы после финиша были. Не знаю, как это все в себе держать». Наши биатлонисты — об эстафетной драме

Напускное спокойствие

После финиша Латыпова мы, в принципе, были готовы ко всему. Что Эдик спрячется от журналистов и уйдет переживать в боксы. Или пошлет всех желающих задавать вопросы по известному адресу. Его коллеги тут уже проделывали подобное в куда менее острых ситуациях.

Но Латыпов не просто вышел к прессе. Он провел в микст-зоне добрых полчаса, на ледяном ветру отвечая по сотому разу на одни и те же вопросы. Казался абсолютно спокойным, выдержанным, корректным. Чтобы так себя вести после главной трагедии в карьере, нужно быть настоящим профи. Латыпов, который всего второй сезон на таком уровне, уже настоящий профессионал. Многим и десятка лет на Кубке мира не хватит, чтобы таким стать.

Спокойствие Эдика, конечно, напускное. Просто он не тот человек, кто будет показывать эмоции на публике, тем более негативные. Но как же круто, что в этот момент команда на его стороне. Хотя у ребят это был, скорее всего, главный шанс в жизни стать олимпийскими чемпионами. У Логинова с Цветковым, скорее всего, финальная Олимпиада. Самый красивый конец карьеры был всего в одном рубеже. Но парни кидаются снимать лыжи с Латыпова и не говорят ему ни единого плохого слова. Потому что все понимают: на его месте мог оказаться каждый.

Слезы Эдуарда Латыпова на&nbsp;финише эстафеты.

Без ошибок не бывает

Таких вот тотальных провалов в истории спорта, на самом деле, полно. Причем часто случались они с великими, слабых спортсменов на финальные этапы не ставят. Норвежец Эмиль Хегле Свендсен точно так же запорол последнюю «стойку» на четвертом эстафетном этапе в Сочи-2014, оставив свою команду вообще без медалей. Лыжник Сергей Устюгов на эстафете чемпионата мира-2019 без вариантов уступил норвежцу Клебо и еле дошел до финиша из-за болей в боку.

Теперь Свендсен — легенда биатлона, а Устюгов финишировал в олимпийской эстафете с флагом и в гордом одиночестве. «Это спорт, тут без ошибок не бывает», — сказал Латыпов после финиша. И пусть сейчас эти слова для него кажутся штампом, но это — правда. Эдик проходит путь, по которому до него ходили десятки великих спортсменов.

Три олимпийские бронзы Латыпова — это, конечно, пока слишком мало, чтобы говорить о величии. Но вспомните, кем был Эдик каких-то пару лет назад. До встречи с Каминским он даже о призах Кубка мира вряд ли мечтал. Вот так перестроиться ментально из середняка в лидера и правда сложно. И эта эстафета в конечном счете должна помочь Латыпову. Если мы даже в супернеудачной гонке, после двух кругов штрафа, берем медаль, то что тогда будет, когда все сложится?

Эдуард Латыпов и&nbsp;Дмитрий Губерниев. «Те, кто пишет гадости Латыпову, — сами дерьмо!» Эмоции Губерниева после самой драматичной развязки на Олимпиаде

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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