Это гораздо круче скандалов.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:19.50,2 (1 шт. круг + 7 промахов)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45,3 (2+6)

Такие гонки, как прошедшая мужская биатлонная эстафета, опустошают напрочь. Причем сразу всех: спортсменов, тренеров, зрителей, журналистов. За эти 80 минут мы переваривали кардинально разные, но очень сильные эмоции — от леденящего ужаса до сумасшедшего восторга.

Норвегия к середине гонки горела безнадежные, казалось бы, две минуты. Их журналисты уже поздравляли нас. Шутили, что Россия здесь слишком много себе позволяет: то лыжи «отжали», теперь на биатлон перекинулись. А после заключительной стрельбы уже мы им респектовали. Они, к слову, ничуть не злорадствовали. Понимали — это спортивная драма.

Одна минута перевернула все

Я, к слову, был на огневом рубеже. На бирже. Латыпов стрелял в нескольких метрах от нас. И каждый понимал, что на наших глазах пишется история. После трех промахов Эдика над всем стадионом повисла пауза. Максим Максимов, тренер по стрельбе, держался за голову, мы просто переглядывались, не понимая, что происходит. Немая сцена закончилась, только когда Кристиансен закрыл пять из пяти и помчался к сенсационной (исходя из хода гонки) для Норвегии победе.

Видеть такую развязку было одновременно больно и круто. Внутри щемило за Латыпова и всю сборную. Парни были в шаге от звания олимпийских чемпионов. А это — на всю жизнь. Каминский, Башкиров, Сорин — это ведь была бы и их полноценная победа. Да много для кого. Но одна минута перевернула все. И будь я нейтральным болельщиком, который впервые попал на биатлон, после такой эстафеты влюбился бы в этот вид спорта безвозвратно.

Именно за такие сюжеты мы обожаем спорт. Сейчас в нем слишком много политики, допинг-сюжетов, скандалов, интриг и бесчинства. Из-за этого у многих людей теряется интерес даже к таким грандиозным событиям, как Олимпийские игры.

Это — настоящий спорт

А сколько же яркого было в Пекине! Практически на каждой арене вырисовались безумные сюжеты — с ума можно сойти. Посмотрите последние две минуты гонки в лыжном двоеборье на малом трамплине — настоящее сумасшествие! Китаянка Гу Эйлин в слоупстайле рискнула в последней попытке — и выдала прыжок жизни. Никто никогда такого не делал. Вырвала золото! Вспомните женскую разделку в лыжах. Или как наш Вик Уайлд в четвертьфинале слалома выгрыз 0,01 и потом, узнав об этом, выругался на чистом русском. А шорт-трекист Павел Ситников в борьбе за финал вообще проиграл 0,001. Можете себе представить? Одна тысячная! Что это? Как это измерить? Да никак. И ведь жизнь человека, будь такой мизер в его сторону, могла развернуться в другую сторону.

Мужская биатлонная эстафета — квинтэссенция красоты спорта. Здесь все решили не мгновения. Но сюжет еще более шокирующий. Одни в самый последний момент упустили свое счастье. И не только свое. Которое уже физически ощущалось. Другие, наоборот, сначала потеряли надежду, а потом получили все. Мало кто удивился, когда Кристиансен после финиша с безумными глазами начал кричать какие-то норвежские кричалки. Для него этот хеппи-энд — лучшее событие в спортивной карьере.

Крайне трогательно было видеть и реакцию наших парней после финиша. Все трое подбежали, начали обнимать, подбадривать, помогли снять лыжи. Это было очень по-человечески. И это — тоже про настоящий спорт. Парни упустили золото, но таким жестом продемонстрировали кое-что другое. Ничуть не менее важное, чем какая-либо медаль.