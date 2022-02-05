Наши биатлонисты лидировали после заключительного огневого рубежа, но сил на финише Эдуарду Латыпову не хватило.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Смешанная эстафета (4х6 км)

1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01:06.45,6 (3 шт. круга + 13 доп. патронов)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — 0,9 (3+11)

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1,5 (1+13)

4. Швеция (Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 41,0 (0+13)

5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 1.05,5 (2+18)

6. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) — 1.14,6 (2+14)

Шквальный ветер превратил эту эстафету в рулетку. В удачливость россиян изначально верилось слабо. Почему-то микст на главных турнирах у нас обычно не складывается. А тут еще сильнейшие квартеты из Норвегии, Швеции, Франции, которые по именам гораздо круче нашего.

Но это была все-таки не совсем рулетка. Каждый из нашей четверки сделал максимум и в решающий момент не дрогнул. Вот Ульяна Нигматуллина на старте взяла на стойке все три дополнительных патрона. Любой промах отправлял ее на штрафной круг и после неидеальной «лежки» в принципе лишал нас шансов на медали.

Логинов сделал эстафету

Но Ульяна выстояла, закрыла. И передала эстафету Кристине Резцовой пусть в минуте от лидеров из Норвегии, но всего в 30 секундах от медалей. У Кристины началась своя лотерея. В ней она не выиграла — круг на «стойке» все-таки был получен. Но Резцова не была бы Резцовой, если бы не боролась как лев за каждый миллиметр трассы. В итоге на мужские этапы Логинов отправился седьмым, в той же минуте от лидеров. Молодец, Кристина!

Тройка лидеров решилась, по сути, на третьем этапе. Там воспряли из праха, благодаря Тарьею Бе, после двух штрафных кругов от девчонок норвежцы, зато провалились шведы. Французы, пожалуй, единственные стабильно держались впереди. А команда ОКР, благодаря чудо-стрельбе Логинова, вообще вышла в лидеры!

По сути, именно Саша сделал эту эстафету. Безупречная по такому ветру стрельба (всего два допа на стойке) плюс сумасшедший ход. На передачу он привез Латыпову целых 17 секунд преимущества! Бог знает, что творилось в этот момент в душе у тренеров и самого Эдика. Мог ли он всего пару недель назад, сидя в карантине, предположить, что первым уйдет на заключительный этап олимпийской эстафеты?

5 февраля. Чжанцзякоу. Александр Логинов. Фото Reuters

Разборки с Бе и французом — самый крутой момент Олимпиады

Вообще, круто и символично, что на этой Ковидиаде финишировал у нас именно Латыпов. Человек, который только что на себе испытал все прелести карантина и ежедневного тестирования. Десять дней крутил велотренажер в номере и гадал, сбудется ли его олимпийская мечта. А потом его по бюрократическим причинам не хотели даже пускать вовремя в Пекин, и чтобы пробраться сюда, Эдик вместе с федерацией собрали тонну справок.

Еще пару недель назад в Антерсельве Латыпов был со стрельбой очень на «вы». Это и неудивительно, для биатлониста такого уровня в разгар сезона каждый день простоя — это критично. Но в этой эстафете именно от стрельбы зависело слишком много. И Латыпов взял и в тяжелейших условиях отстрелял вообще лучше всех в команде.

Но вместе с ним на финишный участок отправились француз Фийон Майе и норвежец Йоханнес Бе. Самая сильная компания, какая вообще на данный момент бывает на планете. Эдику не привыкать разрывать всех финишным рывком. Это мы видели даже в Антерсельве, просто тогда на кону стояло совсем не олимпийское золото.

Латыпов сделал все, что мог. Этот финиш пока — самый красивый момент Олимпиады, наравне с серебряным рывком Натальи Непряевой в лыжах. Какая гонка, какой азарт! Эдик принес нам бронзу, но это тот случай, когда она правда дороже золота. Каждый в этой эстафете прошел через многое перед тем, как здесь оказаться.

Ульяну Нигматуллину еще осенью не хотели видеть в команде на Кубке мира. Кристина Резцова год назад стала мамой и героически сама готовилась к сезону. Логинов вообще прошел к этой награде такой путь, что можно книгу написать. Про Эдика и так все понятно. Для каждого из них эта медаль — первая олимпийская в карьере. И мы теперь точно верим — не последняя!