«Эдик просто не справился с нервами». Ярошенко поддержал Латыпова после бронзы в эстафете

Двукратный чемпион мира в эстафете Дмитрий Ярошенко прокомментировал бронзу мужской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Причина неудачной стрельбы Латыпова на последнем рубеже? Дрогнул. Все уж было слишком хорошо. Думаю, если и были скептики, то их было не больше 1% из тех, кто смотрел эту гонку. Я тоже не сомневался в победе. Думал, даже с одним кругом, если все очень будет плохо, должен был уходить первым. Думал, вот сейчас будут переписывать победную историю. Но к сожалению, Эдик просто не справился с нервами», — сказал Ярошенко «СЭ».

Ярошенко добавил, что нужно радоваться тому, что есть, так как ребята могли быть и четвертыми.

«Я просто пожелал бы радоваться этим медалям, потому что у кого-то, в том числе у Швеции, вообще ни одной медали нет. Хотя кто бы мог подумать еще в начале сезона, что эти ребята, которые накидывают по минуте ходом, не завоюют пока ни одной медали на Олимпиаде. Надо благодарить Господа за то, что он дает такую возможность. Вместо того же Халили мог побежать Серохвостов, и у Халили не было бы вообще медали. Эдуарду желаю просто пережить этот момент и идти дальше. Думаю, хейтеры будут, но надо радоваться бронзе. Конкуренция была сильная. Эдик, конечно же, будет винить себя. И это будет преследовать его всю жизнь. Дай Бог, чтобы они еще стали олимпийскими чемпионами. Но у некоторых из этих ребят, объективно, уже не будет такого шанса, как сегодня. Думаю, что в масс-старте должен хорошо выступить Логинов. Он хорошо готов, и мне кажется, что у него будет личная медаль», — добавил Ярошенко.

Перед последним рубежом России лидировала с отрывом в 59,3 секунды.

Золотую медаль завоевала сборная Норвегии, серебро у Франции, российская команда стала третьей.