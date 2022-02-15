Тренер Каминский заявил, что сборная России по биатлону рассчитывала на золото Олимпиады

Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал промахи российского биатлониста Эдуарда Латыпова на последнем этапе эстафеты Олимпиады в Пекине.

— На этой Олимпиаде от Эдика второй раз зависела судьба медали. Есть риск, что у него начнется комплекс решавшего момента?

— Конечно, есть.

— Показалось, что эстафета была сформирована по примеру лыжной, убегающая.

— Да не сказать, что убегающая. Тут начудили норвежцы, поэтому так получилось. У нас нет такого состава, который мог бы убегать. Мы старались минимизировать риски на всех этапах. У каждого стояла своя задача. Кому-то проиграть, но немного, а у Саши стояла выиграть. Он и выиграл.

— Вы сказали, что для Эдика — трагедия, а для вас?

— В какой-то степени тоже.

— Мы сейчас как трагедию рассматриваем бронзовую медаль в эстафете. Если убрать последнюю стрельбу, вы бы оценили наш результат как успех?

— Мы в эстафете хотели бороться за золото. Мы за него и боролись. Почти все сработало.

Напомним, Латыпов на последнем этапе эстафеты допустил пять промахов на стойке и ушел на два штрафных круга. Сборная России перед этой стрельбой лидировала с отрывом почти в минуту (59,3 секунды) и могла выиграть золото, однако в итоге стала третьей.

После финиша Латыпов расплакался, а партнеры по команде его утишали.