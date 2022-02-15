«Хотели бороться за золото. Мы за него и боролись. Почти все сработало». Тренер Каминский — об эстафете на Олимпиаде
Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал промахи российского биатлониста Эдуарда Латыпова на последнем этапе эстафеты Олимпиады в Пекине.
— На этой Олимпиаде от Эдика второй раз зависела судьба медали. Есть риск, что у него начнется комплекс решавшего момента?
— Конечно, есть.
— Показалось, что эстафета была сформирована по примеру лыжной, убегающая.
— Да не сказать, что убегающая. Тут начудили норвежцы, поэтому так получилось. У нас нет такого состава, который мог бы убегать. Мы старались минимизировать риски на всех этапах. У каждого стояла своя задача. Кому-то проиграть, но немного, а у Саши стояла выиграть. Он и выиграл.
— Вы сказали, что для Эдика — трагедия, а для вас?
— В какой-то степени тоже.
— Мы сейчас как трагедию рассматриваем бронзовую медаль в эстафете. Если убрать последнюю стрельбу, вы бы оценили наш результат как успех?
— Мы в эстафете хотели бороться за золото. Мы за него и боролись. Почти все сработало.
Напомним, Латыпов на последнем этапе эстафеты допустил пять промахов на стойке и ушел на два штрафных круга. Сборная России перед этой стрельбой лидировала с отрывом почти в минуту (59,3 секунды) и могла выиграть золото, однако в итоге стала третьей.
После финиша Латыпов расплакался, а партнеры по команде его утишали.