В СБР прокомментировали возможную замену Васнецовой на Буртасову в сборной

Руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов рассказал корреспонденту «СЭ» подробности о возможной замене биатлонистки Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в олимпийской сборной на Игры-2022 в Пекине.

«Возникнут трудности из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждем ответа от оргкомитета Пекина. Как-то будет решаться это. Два теста Васнецовой были сделаны в Пекине. Тесты на Олимпиаде берут каждый день у всех. Если хоть один тест положительный — человека изолируют. Если два теста положительных, то человека переводят из Олимпийской деревни в карантинный отель. У остальных членов сборной негативные тесты? Естественно. Если бы был хоть один, то и этот спортсмен был бы удален», — сказал Аверьянов «СЭ».

В состав женской сборной России по биатлону на Игры-2022 вошли: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Зимняя Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревновании примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран.