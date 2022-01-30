Валерия Васнецова: «К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой»

Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит на Олимпийских играх

Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит на Олимпийских играх в Пекине.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой... Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — написала Васнецова в Instagram.

Ранее стало известно, что биатлонистка Евгения Буртасова может заменить в сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине Валерию Васнецову, которая сдала два положительных теста на коронавирус.

Изначально в состав женской сборной на Олимпиаду входили Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Васнецова. Буртасова числилась в качестве запасной.