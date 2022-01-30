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Сегодня, 18:34

Валерия Васнецова: «К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой»

Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит на Олимпийских играх
Иван Шитик
Корреспондент

Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит на Олимпийских играх в Пекине.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой... Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — написала Васнецова в Instagram.

Ранее стало известно, что биатлонистка Евгения Буртасова может заменить в сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине Валерию Васнецову, которая сдала два положительных теста на коронавирус.

Изначально в состав женской сборной на Олимпиаду входили Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Васнецова. Буртасова числилась в качестве запасной.

Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
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