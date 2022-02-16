Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде
Сборная России по биатлону занимает третье место перед заключительным этапом женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.
Светлана Миронова передала эстафету Ульяне Нигматуллиной с отставанием в 13,5 секунды от лидирующей Швеции. Отметим, что Миронова лидировала перед второй стрельбой на своем этапе, но была вынуждена пройти штрафной круг, из-за чего опустилась на третью строчку.
Второе место после трех этапов занимает сборная Италии.
На первом этапе за сборную России выступила Ирина Казакевич, на втором этапе команду представила Кристина Резцова.
Новости