Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде

Сборная России по биатлону занимает третье место перед заключительным этапом женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Светлана Миронова передала эстафету Ульяне Нигматуллиной с отставанием в 13,5 секунды от лидирующей Швеции. Отметим, что Миронова лидировала перед второй стрельбой на своем этапе, но была вынуждена пройти штрафной круг, из-за чего опустилась на третью строчку.

Второе место после трех этапов занимает сборная Италии.

На первом этапе за сборную России выступила Ирина Казакевич, на втором этапе команду представила Кристина Резцова.