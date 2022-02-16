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Сегодня, 11:38

Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Светлана Миронова.
Фото Reuters

Сборная России по биатлону занимает третье место перед заключительным этапом женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Светлана Миронова передала эстафету Ульяне Нигматуллиной с отставанием в 13,5 секунды от лидирующей Швеции. Отметим, что Миронова лидировала перед второй стрельбой на своем этапе, но была вынуждена пройти штрафной круг, из-за чего опустилась на третью строчку.

Второе место после трех этапов занимает сборная Италии.

На первом этапе за сборную России выступила Ирина Казакевич, на втором этапе команду представила Кристина Резцова.

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина и&nbsp;Кристина Резцова. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Светлана Миронова
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