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Халили прокомментировал свое выступление на первом этапе мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление на первом этапе мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«На концовочку меня не хватило, конечно. Старался прибавлять в середине круга на самых тяжелых участках, где обычно все отдыхают, а на последней части потух нормально. Дополнительный патрон? Я понимал, что на тот момент был довольно приличный ветер. Когда вставлял доппатрон, видел, что и у Легрейда, и у Лессера были незакрытые мишени. Понял, что надо закрывать свою и уходить.

Я был готов к эстафете, тренеры изначально сказали, чтобы я не расслаблялся после индивидуальной гонке. Лучше быть готовым и не побежать, чем быть неготовым и побежать. Готовился, настраивался. Когда сказали, что побегу, это не стало для меня какой-то новостью», — сказал в эфире канала «Россия-1» Халили.

По итогам первого этапа Халили занял первое место, использовав один дополнительный патрон на двух огневых рубежах. Второй стала Белоруссия с отставанием от России в 0,9 секунды, на третьей строчке — Франция, проигравшая 7,8 секунды.

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Карим Халили
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