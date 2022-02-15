Халили прокомментировал свое выступление на первом этапе мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление на первом этапе мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«На концовочку меня не хватило, конечно. Старался прибавлять в середине круга на самых тяжелых участках, где обычно все отдыхают, а на последней части потух нормально. Дополнительный патрон? Я понимал, что на тот момент был довольно приличный ветер. Когда вставлял доппатрон, видел, что и у Легрейда, и у Лессера были незакрытые мишени. Понял, что надо закрывать свою и уходить.



Я был готов к эстафете, тренеры изначально сказали, чтобы я не расслаблялся после индивидуальной гонке. Лучше быть готовым и не побежать, чем быть неготовым и побежать. Готовился, настраивался. Когда сказали, что побегу, это не стало для меня какой-то новостью», — сказал в эфире канала «Россия-1» Халили.

По итогам первого этапа Халили занял первое место, использовав один дополнительный патрон на двух огневых рубежах. Второй стала Белоруссия с отставанием от России в 0,9 секунды, на третьей строчке — Франция, проигравшая 7,8 секунды.