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Сегодня, 12:04

Резцова воздержалась от ответа на вопрос об уходе Шашилова из женской сборной России по биатлону

Владимир Иванов
Обозреватель

Российская биатлонистка Кристина Резцова воздержалась от ответа на вопрос об уходе старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова из команды.

— После эстафеты Михаил Викторович сказал, что больше не работает. Можешь поделиться, с кем он работает, кого он тренирует? Как ты видишь следующий сезон?

— Давайте не будем. Я от этого воздержусь. Это не правильный вопрос.

— Как бы тебе хотелось готовиться к следующему сезону?

— Мне бы хотелось, чтобы у меня действительно был тренер по стрельбе, который бы меня постоянно контролировал. Сейчас мы понимаем, что практически мы не сдвинулись с места двухгодичной давности по стрельбе. Да, я прибавила ходом. Но для того чтобы быть на уровне лидеров, нужно стрелять на уровне лидеров. Что касается организации подготовки, мне этот сезон понравился. Но стоит подумать, как и с кем лучше работать на уровне стрельбы. Может быть, работа в команде пойдет на пользу. Пока не знаю.

— Михаил Викторович говорил, что ему мешают журналисты. Ты все время на позитиве. Тебе мы не мешаем?

— Есть люди, которые впитывают в себя все. Я с вами поговорила, ушла, и забыла какие вопросы вы мне задавали. Я в своей голове держу только то, что для меня важно. Я понимаю, что общение с вами — это для народа, для людей. Все люди, которые за нас болеют они все читают, смотрят наши интервью. Я считаю, что нужно и правильно общаться с журналистами.

После женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине, по итогам которой сборная России стала серебряным призером, Шашилов заявил, что больше не работает с командой.

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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