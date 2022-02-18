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Резцова — о четвертых местах России на Олимпиаде: «Это стереотип, что России чуть-чуть не хватает»

Биатлонистка Резцова объяснила большое количество четверых мест сборной России на Олимпиаде-2022
Владимир Иванов
Обозреватель

Российская биатлонистка Кристина Резцова после масс-старта оценила выступление сборной на Олимпиаде в Пекине.

— Россия лидер по количеству четвертых мест. Почему так получается?

— Я не знаю. Это уже когда нечего считать, давайте посчитаем четвертые места. У нас и пятых, и шестых мест достаточно. При этом всем чуть чуть не хватает. Это стереотип, что России чуть-чуть не хватает. Не думаю, что тут дело в стране.

— Перед началом Олимпиады твоя мама говорила, что будет довольна, если будет бронза. У тебя серебро. Ты сама довольна?

— Я более чем довольна. Конечно, амбиции есть у каждого человека. У меня они высокие. Когда я ехала сюда, был какой-то детский максимализм: «хочу всего и побольше». Но когда начинаешь обдумывать все то, что произошло, я считаю, что две медали — отличный результат. Они были в борьбе. Я считаю, это заслуженный и достойный результат для первой Олимпиады.

— Мечты совпали с реальностью?

— Когда мечтаешь об Олимпиаде до первой Олимпиады, это какое-то представление единорогов и радуги. Все сказочно и замечательно. Когда приезжаешь сюда и понимаешь, что тут все по-серьезному. Напряжение максимальное. Сейчас, когда это напряжение уходит, понимаешь, что ты превзошел свои ожидания. Ты мечтал, а случилось все гораздо лучше. Буря эмоций накапливается с каждым днем Олимпиады, а сейчас внутри такой ураган, вы не представляете. Все оказалось гораздо круче.

В медальном зачете Олимпийских игр-2022 сборная России занимает девятое место и лидирует по количеству бронзовых наград на турнире — 13 штук.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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