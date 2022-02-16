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Сегодня, 12:37

«У всех тренеров контракты до 31 мая». Президент СБР высказал недоумение по поводу слов Шашилова

Президент СБР Майгуров заявил, что решение по тренерскому штабу сборной России будет приниматься позже
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилов. Последний после серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине заявил, что больше не работает в команде.

«У всех тренеров контракты до 31 мая. Почему Михаил Викторович такое сказал после гонки? Я не знаю, все вопросы к нему. Мы нормально общаемся, никаких проблем нет. Решение по поводу тренерского штаба будем принимать чуть позже, думаю, в апреле», — отметил Майгуров.

Напомним, сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, завоевала серебро в эстафете.

Шашилов занимает пост старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.

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