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Олимпийский чемпион Васильев отреагировал на заявление тренера Шашилова об уходе из сборной России

Дмитрий Васильев заявил, что не удивлен заявлению Шашилова об уходе из сборной после серебра
Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Шашилов.
Фото СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление старшего тренера Михаила Шашилова об уходе из команды после серебра в эстафете на Олимпиаде-2022.

«Официального заявления я пока не видел, — сказал Васильев «СЭ». — Его заявления такие же, как и его работа — нелепые. Невовремя он делает заявления. И так было понятно, что он вряд ли останется в должности старшего тренера. Конечно, за 2 года сделано столько, что нет понимания, как дальше жить с этой деятельностью. Я, откровенно говоря, не удивлен. Меня мало интересует, что дальше будет с Шашиловым».

16 февраля сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету. Второе место заняла российская команда, за которую выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Сборная Германии стала третьей.

Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) завершится 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Вадим Васильев
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